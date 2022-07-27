"Рука не дрогнет": Данилов сделал жесткое заявление насчет ударов по россии

В Украине ответили, готовы ли уничтожать войска оккупантов на территории россии

Украинские военные могут нанести удары по российской территории, чтобы уничтожить позиции, с которых оккупанты обстреливают нашу страну.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, Украине известно откуда россияне ведут огонь по территории нашей страны и если того будет требовать ситуация, то военные объекты в россии будут уничтожены.

"Если потребуется, то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что нужно подписать, чтобы те объекты, о которых вы говорите (откуда совершаются обстрелы – ред.), были уничтожены ", — сказал он.

Данилов также отметил, что украинским военным известно о всех выстрелах из артиллерии или ракетах, запущенных из самолетов, кораблей или наземных комплексов, расположенных на территории россии, как и о том, где они находятся.

Как сообщалось ранее, россиянам не дает покоя то, что Украина получает от западных партнеров дальнобойную артиллерию, способную уничтожать позиции россиян вдали от линии фронта. В частности, в МИД страны-агрессора недавно заговорили о "серьезных последствиях", если Украина применит системы залпового огня по ее территории.