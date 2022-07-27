Не дает покоя оружие США: кремль выступил с новыми угрозами в адрес Украины

В кремле не гнушаются заявлениями о расширении границ войны, намекая на США и Европу

Российским властям не дает покоя тот факт, что Украина получает от западных стран дальнобойную артиллерию, поэтому представители кремля прибегли к очередной порции угроз. В частности, в МИДе страны-агрессора заговорили о "серьезных последствиях", если Украина применит системы залпового огня по территории рф.

Как передают пропагандистские СМИ, угрозы в сторону Украины начал высказывать глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

"Коллеги, не дайте заокеанским хозяевам притупить вашу бдительность: если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные пушки против российской территории, последствия будут более чем серьезными", — сказал он на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Помимо Украины от российского политика прозвучали угрозы и в сторону США и Европы. В частности, что "за подталкивание к обострению отношений" россия может расширить зону конфликта.

"Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, заставляет их обучать украинских солдат и использовать свою территорию в качестве транзитной зоны поставки оружия. Эти действия могут привести к расширению зоны вооруженного конфликта", — сказал Гаврилов.

Следует отметить, что угрозы со стороны российских политиков для мирового сообщества уже не кажутся странными, ведь они звучали неоднократно. То кремль угрожал забрать у США определенные территории, то в Госдуме заявляли о ракетном ударе по Лондону в ответ на блокаду Ленинграда. Примечательно, что дальше угроз относительно западных стран и НАТО у россиян дело пока не заходило.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США объявили о поставках Украине дополнительных реактивных систем залпового огня, а также большого количества дронов-камикадзе Phoenix Ghost.