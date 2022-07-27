Росіяни вночі накрили "Градами" Дніпропетровщину: били по житлових будинках та лікарні (фото та карта)

Обстріл вівся з окупованої території Херсонщини через річку Дніпро

У ніч на 27 липня, поки більшість українців раділи можливому знищенню Антонівського мосту в Херсоні, окупанти продовжували бити по мирних містах Дніпропетровської області. На цей раз під масований артилерійський обстріл потрапив Марганець Нікопольського району. Вогонь населеним пунктом вели з "Градів", розташованих на протилежному березі Дніпра — з окупованої Херсонської області.

Інформацію про наслідки російської атаки передає керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Як зазначив чиновник у своєму Telegram-каналі, росіяни випустили по області близько 40 снарядів.

Артилерія "працювала" не лише по Нікопольському, а й у Криворізькому районі. Однак більші пошкодження отримав саме перший — у Марганці є навіть поранені. Жертвою атаки стала 54-річна місцева жителька, яка наразі перебуває у лікарні. Про стан її здоров’я, на жаль, не повідомляється.

Марганець на карті України

Загалом місто "легко" відбулося, враховуючи, що росіяни били виключно по мирній інфраструктурі

Росіяни не розбираються, куди б’ють

Усі стіни в дірочках від уламків артилерії

"Демілітаризували" вікна

Як наслідок, пошкодження отримали вісім житлових п’ятиповерхівок, один із дитячих садків, а також місцева лікарня. Посікло снарядами і транспорт одного з промислових підприємств Марганця.

"Денацифікували" асфальт

У Криворізькому районі теж не обійшлося без неприємних наслідків — у Великій Костромці частина населення залишилася без електроенергії, адже ворог перебив лінії електропередач. Фахівці вже працюють над поновленням комунікацій.

Залишається лише сподіватися, що окупанти ще зовсім недовго займатимуть тимчасово окуповані території, з яких їм зручно вести обстріли. А на це натякає робота наших захисників, які прозвітували про вже два звільнені населені пункти на Херсонщині.

Також "Телеграф" розповідав про ситуацію на різних відрізках фронту за допомогою нових карт боїв в Україні, підготовлених Інститутом вивчення війни.