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Ватажок бойовиків "ДНР" зробив гучні заяви щодо України та "спецоперації"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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пушилін намагається вдавати, ніби все йде за планом, хоча це не так Новина оновлена 16 червня 2022, 12:29
пушилін намагається вдавати, ніби все йде за планом, хоча це не так

У проросійських приспівував своє бачення ситуації

Поки росіяни на Донбасі намагаються наступати у напрямку Бахмута, верхівка прокремлівських терористів з ОРДЛО вирушила з візитом до Москви. Принаймні ватажок бойовиків "ДНР" деніс пушилін, який навіть встиг уже чимало набрехати про "спецоперацію" в Україні журналістам російських ЗМІ.

Про головні заяви пушиліну для "РИА Новости" докладніше розповість "Телеграф". Серед іншого він розповів про ймовірні терміни закінчення російсько-української війни, а також можливість приєднання Донбасу до рф.

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Про кінець війни. На думку пушилина, активні воєнні дії продовжаться максимум до кінця 2022 року.

Про вихід на "кордони" області. Ватажок бойовиків "ДНР" не заперечує, що однією з цілей був вихід на "конституційні кордони" Донецької області, проте зараз уже не впевнений, що це закінчиться. Він зазначає, що через постачання західної зброї російські війська можуть і не зупинитися на "визволенні Донбасу".

Крім цього, пушиліна запитали щодо боїв за Одесу, і терорист припустив, що на "визволення" заслуговують всі "російські міста".

Про злиття з росією. деніс пушилин не виключає того, що т.зв. "ДНР" спробує стати однією з частин російської федерації. Проте стверджує, що є свої нюанси.

"Зараз ми сконцентровані на військовій "спецоперації", — заявив він. — Тобто це питання... його ми поставимо повною мірою тільки після "СВО".

Про Україну. Розмірковував бойовик і про майбутнє української держави. При цьому повторив наративи заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва, який днями заявив, що в найближчі два роки України просто не стане.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у пушиліна знайшли новий спосіб спробувати приєднати невизнану "ДНР" до росії.

Крім цього, ми розповідали, що бойовик думає щодо можливості помилування засуджених до страти іноземних бійців ЗСУ.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Денис Пушилін #ДНР