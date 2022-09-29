Не вижу оснований тому, что война завершится через три месяца – руководитель подразделения аэроразведки Николай Колесник

Украинский военнослужащий Николай Колесник рассказал, что думает о мобилизации в россии и когда закончится война

Военнослужащий Николай Колесник в рубрике "По сути" на YouTube-канале "Телеграфа" рассказал о том, почему нельзя легкомысленно относиться к мобилизации в россии, какую угрозу несут иранские дроны и сколько еще будет продолжаться война. Чтобы посмотреть видео — пролистайте до конца материала.

- Какая ситуация сейчас в Кривом Роге и в целом, в области? Потому что последние дни были беспокойными.

– Сейчас у врага бессилие от того, что они ничего не могут противопоставить на поле боя и они бьют исключительно по гражданским объектам, по критической инфраструктуре. Кривой Рог находился на грани экологической и технологической катастрофы. По одному из объектов критической инфраструктуры прилетело десять ракет, была угроза затопления части города, повышение уровня воды в Ингульце. Это для того, чтобы усложнить логистику нашей военной группировке, которая находилась на другом берегу. Только своевременные меры, принятые руководством города, военной администрацией, работниками коммунальных предприятий, помешали этому. Они работали прямо под ракетами.

Это спасло город, это напрямую угрожало жителям Кривого Рога, угрожало фронту. Потому что вода прибывала по 60 см в час.

Наше подразделение аэроразведки принимало участие в фиксации террористической атаки.

Это было зрелище не для слабонервных. Мощность взрыва на первый взгляд не оставляла городу шансов справиться с этим. Но удалось решить критическую фазу.

Если бы этого не сделали, вода на одном из центральных проспектов города была бы до третьего этажа.

– Они хотели затопить город и помешать определенным наступательным действиям на фронте? В частности, на юге.

– Да. Главное – препятствование на фронте. Потому что они хотели помешать логистике, обеспечению, подвозу подкрепления. Они — людоеды. Почему-то мы иногда слышим о них, что они вторая армия в мире, но я бы вообще слово армия не применял к этой стае недолюдей, насильников, убийц и мародеров. Они не будут гнушаться никакими средствами и мы к этому должны быть готовы всегда.

– Они недавно объявили мобилизацию. В Украине два мнения на этот счет: одни немного легкомысленно относятся, а другие говорят, что эти дополнительные 300 тысяч (или даже больше) несут угрозу на фронте, потому что это дополнительное пушечное мясо. Каково ваше мнение?

- Как бы я презрительно ни относился к ним, но и пренебрегать не буду. Ни о каких 300 тысячах речь не идет, будут мобилизовать миллион, а это дофига. Не все у них алкоголики или бомжи, которых мы видим в роликах тик-тока. Россия постоянно воюет, у нее военный опыт. Их будет очень много, и они будут стрелять. Призываются те, кто знает артиллерийское дело, кто сидел в танке, кто имеет военные профессии, кто участвовал в разных войнах. Это большая нагрузка на фронт. Поэтому быть легкомысленными не надо, потому что я вижу, какой ценой нам даются освобожденные села и города. За каждую посадку идут бои. Легко на диване сидеть и рассказывать, как мы их убьем одной левой, но послушайте президента: за сутки кладут в землю по 50 человек, одних из лучших.

А хочет кто показать, как он будет их убивать, пусть идет в военкомат, мы ждем.

Громче всего в эфире обычно звучат те, кто о войне читает в Фейсбуке. Но они даже не говорят, сколько в их городах погибших или без вести пропавших.

Мне казалось, что после Иловайска и Дебальцево цифры были страшными, но количество без вести пропавших сейчас в разы больше, чем тогда.

– Что нужно для безоговорочной победы Украины? Сейчас во власти раздаются мысли, что война закончится через три месяца после падения Донецка и Луганска.

– По-моему, война быстро не закончится. Я не вижу никаких вещей, которые помогли бы за три месяца закончить войну. В настоящее время Днепр разбирает последствия ударов. Запорожье, Кривой Рог… Если инфраструктуру будут бить ракетами, нам нужно думать, как гражданское население проживет эти три месяца. И отопительный сезон.

Такие вещи говорят те, кто не будет брать Донецк и Луганск. Я бы здесь прислушался к Генштабу, Главнокомандующему.