"Ожидаем резонансных выводов": "слуга" резко отреагировала на скандал вокруг Минобороны

Журналисты узнали, что Минобороны закупает продовольствие для военных в 2-3 раза дороже

Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Марианна Безугла отреагировала на скандал вокруг Министерства обороны, якобы втрое завышающего цены на пищевое обеспечение для Вооруженных сил Украины.

В частности, в субботу, 21 января, на своей странице в Facebook политик написала, что такие наценки ведомство устанавливает не только на еду для тыловых частей ВСУ, мол, комплекс вопросов к МОУ этим не ограничивается. По ее словам, представители Государственной аудиторской службы уже начали соответствующие проверки. Кроме того, к расследованию привлечены и правоохранители, поэтому уже в ближайшее время следует ожидать резонансных выводов уполномоченных органов.

"О закупках у Министерства обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается, а может ли министерство закупать китайские дрончики. Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку Минобороны и по результатам, а также работы правоохранительных органов, ожидаем резонансных выводов. Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания ", — написала она.

Также Безугла поблагодарила непосредственно журналистов издание ZN.UA, которые дали этому вопросу огласку и подчеркнула, что в условиях военного положения Украина остается демократической страной и так должно быть и дальше.

Ранее "Телеграф" сообщал, экс-нардеп Сергей Высоцкий подробно разобрал решение Кабинета министров Украины, фактически запретившего проводить процедуры закупок боеприпасов и другого вооружения для украинских военных.