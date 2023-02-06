Зеленский предлагает Раде продлить мобилизацию и военное положение: уже известна реакция нардепов

Пока действие военного положения и мобилизации продолжается до 19 февраля

В Верховной Раде подняли вопрос о продлении срока военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней. Большая часть депутатов поддержала инициативу продления.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Так, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока военного положения и мобилизации в нашей стране. Сегодня, 6 февраля, Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности одобрил их. "За" проголосовали 19 и 20 нардепов (единогласно).

По словам Железняка, это не финальная стадия, поскольку еще будет проходить голосование в парламенте. Это произойдет в ближайшее время.

Он также подчеркнул, что с начала полномасштабной войны в Украине это уже шестое голосование за военное положение. До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября (до 19 февраля).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что голова украинской разведки Кирилл Буданов делал прогноз по войне в нашей стране и высказал свои предположения относительно того, когда она может закончиться.