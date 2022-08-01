Заборона вручення повісток на вулицях та блокпостах: Зеленський дав відповідь на петицію

Петиція про заборону вручення повісток до армії на вулиці та блокпостах набрала необхідну для розгляду кількість підписів

В Україні триває загальна мобілізація через вторгнення росії і було зафіксовано випадки вручення повісток на блокпостах, автозаправних станціях та просто посеред вулиці.

У зв’язку з цим незадоволені громадяни зареєстрували на сайті президента петицію про заборону подібних дій та зібрали під нею необхідні для розгляду президентом України Володимиром Зеленським 25 тисяч підписів.

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У своїй відповіді Зеленський подякував усім, хто підписався, а також нагадав про причини проведення мобілізації, а також навів кілька статей законів, актів президента та Кабінету міністрів України щодо організації та порядку проведення мобілізації.

Він також нагадав, що порядок оповіщення військовозобов’язаних щодо їхнього призову на військову службу під час мобілізації та вручення повісток регулюється відповідними актами Кабінету міністрів, Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

Більш розгорнуто про вручення повісток президент у своїй відповіді не написав.

"Враховуючи викладене, я звернувся до прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати поставлене в електронній петиції питання у контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов’язок та військову службу", — підсумував Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав про те, які види повісток бувають, а також у якому разі можна від неї відмовитися. Крім цього, зібрав перелік необхідних навичок для майбутнього бійця, якого мобілізували.