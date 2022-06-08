Можно ли владельцу "белого билета" игнорировать повестку и что делать в таком случае

Повестки в военкомат могут выдаваться и снятым с воинского учета военнообязанным

В Украине после начала полномасштабного вторжения россии было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В конце мая их продлили по меньшей мере до 23 августа, а это значит, что повестки могут прийти всем военнообязанным лицам в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, прежде чем быть направленными в ВСУ, все они проходят медицинскую комиссию, которая делает выводы о пригодности призывника к воинской службе. Но и те, кого признали непригодными все равно могут получить повестку.

Те военнообязанные, у которых обнаружили проблемы со здоровьем, получают так называемый "белый билет" — документ, свидетельствующий о том, что лицо было полностью снято с учета или получило временную отсрочку. Как рассказал адвокат юридической компании "Миллер" Алексей Носов в комментарии НВ, в настоящее время таковых выдают два вида — подходящий или непригодный.

В документе также может быть указана временная непригодность или ограниченная пригодность. Впрочем, даже если призывника признали непригодным, то повестку он все равно может получить.

Но, это не значит, что его сразу же направят в воинскую часть или на фронт. Зачастую первая повестка выдается с целью уточнения данных о военнообязанном.

Если военнообязанный, которого полностью сняли с учета получил повестку, например, после смены места жительства, то ему все равно придется пройти в военкомат и предъявить там свои документы, подтверждающие снятие с воинского учета.

Что касается лиц, которые до войны считались ограниченно пригодными или непригодными в мирное время, то сейчас они тоже подлежат мобилизации, хоть и зачастую их привлекают к службе в тыловых подразделениях и штабах. Впрочем, в этом случае все индивидуально и зависит от состояния здоровья и выводов медкомиссии.

Напомним, освободить от воинской службы могут не только в связи с состоянием здоровья, но и по другим причинам. "Телеграф" ранее подробно объяснял кого и почему не станут брать в армию во время мобилизации.