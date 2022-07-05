Обмеження для чоловіків на поїздки країною: все, що відомо на цей час

Довідки, про які попереджали у Генштабі, знадобляться далеко не всім

"Нововведення" стосовно заборони чоловікам призовного віку виїжджати за межі міста прописки без довідки з військкомату наробило багато шуму в мережі. Дехто почав розганяти "зраду" про обмеження прав, змусивши владу втрутитись у ситуацію та надати більше пояснень щодо нових правил на час воєнного стану. Як з'ясувалося, така міра зовсім не нова, але зараз її хочуть вдосконалити, щоб налагодити роботу військкоматів.

"Телеграф" зібрав останні заяви представників оборонних відомств та влади стосовно обмежень поїздок для призовників та військовозобов'язаних.

Норма зовсім не нова

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що заборона на пересування Україною під час воєнного стану для військовозобов'язаних була введена ще у 1992 році.

Він додав, що профільні відомства прагнуть вдосконалити нормативно-правову базу у цьому питанні, а Генштаб ЗСУ відпрацював відповідний перелік у рамках унормування процесу мобілізації.

Для чого ці обмеження вводять

У Міноборони додали, що таких тотальних потреб, коли довідка для виїзду за межі прописки знадобиться багатьом чоловікам призовного віку, раніше в Україні не було. Однак, не треба забувати, що в країні йде війна, тому держава має володіти повною інформацією про мобілізаційний ресурс.

"Це дуже важливо. Керівники територіальних центрів укомплектування на місцях також мають володіти інформацією і знати, де перебуває мобілізаційний ресурс, аби знати як діяти у разі виникнення додаткових ситуацій, коли треба буде активізувати цей процес", — пояснив речник оборонного відомства.

У яких випадках довідка для поїздок Україною знадобиться, а в яких — ні

Як повідомила координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека, довідка від військкомату знадобиться далеко не всім чоловікам призовного віку. За її словами, документ доведеться отримати лише тим, хто змінює місце свого проживання на тривалий час.

Процедура матиме такий вигляд: у військкоматі за місцем прописки вас знімуть з обліку, а у новому місці проживання/реєстрації вам необхідно буде стати на облік.

"Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така — щоби впорядкувати цей облік, щоби наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів", — зазначила вона.

Що із законодавчою базою у цьому питанні

Після скандалу у мережі стосовно цього правила, народний депутат та заступник комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко зазначив, що напрацьованого механізму у цьому питанні поки що немає, а його розробкою на цьому етапі ні Міноборони, ні Генштаб, ні Кабмін не займається.

При цьому у Міністерстві оборони кажуть, що зради не буде, а механізм видачі таких дозволів відшліфують вже на практиці у військкоматах (вони ж — центри комплектування).

Тим часом координатор руху адвокатів ЗСУ Євгенія Рябека додала, що у закон ще вноситимуться певні правки.

"Сьогодні ще будуть відбуватись певні наради, щоби юридично впорядкувати цей документ та внести поправки для того, щоби він був більш правильний. Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес. Тобто такої мети не ставилось", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ситуацію з дозволами для переміщення чоловіків по Україні прояснив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.