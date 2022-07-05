Ограничения для мужчин на поездки по стране: все, что известно на данный момент

Справки, о которых предупреждали в Генштабе, понадобятся далеко не всем

"Нововведение" по поводу запрета мужчинам призывного возраста выезжать за пределы города прописки без справки из военкомата наделало много шума в сети. Некоторые начали разгонять "предательство" об ограничении прав, заставив власть вмешаться в ситуацию и предоставить больше объяснений относительно новых правил на время военного положения. Как выяснилось, такая мера совсем не новая, но сейчас ее хотят усовершенствовать, чтобы наладить работу военкоматов.

"Телеграф" собрал последние заявления представителей оборонных ведомств и властей относительно ограничений поездок для призывников и военнообязанных.

Норма совсем не новая

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что своеобразный "запрет" на передвижение по Украине во время военного положения для военнообязанных был введен еще в 1992 году.

Он добавил, что профильные ведомства стремятся усовершенствовать нормативно правовую базу в этом вопросе, а Генштаб ВСУ отработал соответствующий перечень в рамках нормирования процесса мобилизации.

Зачем эти ограничения вводят

В Минобороны добавили, что таких тотальных потребностей, когда справка для выезда за пределы прописки понадобится многим мужчинам призывного возраста, раньше в Украине не было. Однако не следует забывать, что в стране идет война, поэтому государство должно обладать полной информацией о мобилизационном ресурсе.

"Это очень важно. Руководители территориальных центров укомплектования на местах также должны владеть информацией и знать, где находится мобилизационный ресурс, чтобы знать, как действовать в случае возникновения дополнительных ситуаций, когда нужно будет активизировать этот процесс", — пояснил представитель оборонного ведомства.

В каких случаях справка для поездок по Украине понадобится, а в каких — нет

Как сообщила координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека, справка от военкомата понадобится далеко не всем мужчинам призывного возраста. По ее словам, документ придется получить только тем, кто сменяет место своего проживания на длительное время.

Процедура будет выглядеть так: в военкомате по месту прописки вас снимут с учета, а в новом месте жительства/регистрации вам необходимо будет стать на учет.

"Возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан. Но, действительно, цель такова — чтобы упорядочить этот учет, чтобы наши центры комплектования имели определенный порядок. То есть это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял", — отметила она.

Что с законодательной базой в этом вопросе

После скандала в сети по этому правилу народный депутат и заместитель комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко отметил, что наработанного механизма в этом вопросе пока нет, а его разработкой на этом этапе ни Минобороны, ни Генштаб, ни Кабмин не занимается.

При этом в Министерстве обороны говорят, что "предательства" не будет, а механизм выдачи таких разрешений отшлифуют уже на практике в военкоматах (они же центры комплектования).

Между тем, координатор движения адвокатов ВСУ Евгения Рябека добавила, что в закон еще будут вноситься определенные правки.

"Сегодня еще будут проходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был правильнее. Никто не хочет остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось", — подытожила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ситуацию с разрешениями для перемещения мужчин по Украине прояснил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.