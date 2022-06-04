Страшні втрати росії: Єрмак повідомив про розгром цілої армії рф

росія зазнала серйозних втрат в українському місті через некомпетентність командирів

У Харківській області під містом Ізюм, половина якого була знищена через систематичні бомбардування окупантами, українські захисники ліквідували майже всю 35-ту загальновійськову армію російської федерації.

Про це у суботу, 4 травня, у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"В Ізюмі було знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію росії", — йдеться в тексті публікації.

Інформацію щодо значної втрати російської армії підтвердили й у американському Інституті вивчення війни (ISW). Згідно з відомостями, які надав російський мікроблогер, відомо, що 35-та загальновійськова армія рф була ліквідована через те, що російські командири не врахували бойових викликів. Окрім того, важка артилерія окупантів була у занедбаному стані через невчасні ремонти, а підрозділи не забезпечувалися всім необхідним бойовим обладнанням.

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Також відмічається, що російським силам, крім вищенаведеного, не вистачало ефективного спілкування з командними центрами, тож окупанти покладалися виключно на месенджери через дефіцит зашифрованих телефонів.

До відома читачів, 35-та загальновійськова червонопрапорна армія є об'єднанням східного військового округу сухопутних військ збройних сил росії. Управління армії дислокується у м. білогірськ амурської області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українським захисникам, які вправно і невпинно захищають землі батьківщини від ворога, вдається ліквідовувати не лише бойову техніку та особовий склад російської армії, а й її високопоставлених командирів. Зокрема, кількома днями раніше ЗСУ відправили до пекла командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку рф — підполковника Олександра Досягаєва.