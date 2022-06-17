Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву, есть жертва (фото, видео)
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Ракета упала прямо между многоэтажек
Утром в пятницу, 17 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, вследствие чего пострадало много жилых домов и объект инфраструктуры.
Как сообщает руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, уже известно об одном погибшем и шестерых пострадавших.
Первые сообщения о взрывах появились около 7 утра еще до объявления воздушной тревоги, — было несколько "прилетов", из-за чего вспыхнуло несколько пожаров.
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В сети очевидцы поделились кадрами с места событий, на которых запечатлен один из моментов "прилета":
А вот такой пожар видно многим жителям Николаева:
Серьезно пострадали жилые дома:
"От ракетного удара утром в Николаеве пострадало 4 жилых многоэтажных дома и Обьект инфраструктуры. На данный момент один погибший и шесть раненных (из них один ребёнок). Ведутся спасательные работы", — прояснил ситуацию Виталий Ким.
Как сообщал "Телеграф", накануне россияне резко усилили ракетные удары по Сумской области, погибло и пострадало много людей.