Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву, есть жертва (фото, видео)

Ракета упала прямо между многоэтажек

Утром в пятницу, 17 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, вследствие чего пострадало много жилых домов и объект инфраструктуры.

Как сообщает руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, уже известно об одном погибшем и шестерых пострадавших.

Первые сообщения о взрывах появились около 7 утра еще до объявления воздушной тревоги, — было несколько "прилетов", из-за чего вспыхнуло несколько пожаров.

Оперативно о главном читайте в нашем Телеграме

В сети очевидцы поделились кадрами с места событий, на которых запечатлен один из моментов "прилета":

А вот такой пожар видно многим жителям Николаева:

Серьезно пострадали жилые дома:

"От ракетного удара утром в Николаеве пострадало 4 жилых многоэтажных дома и Обьект инфраструктуры. На данный момент один погибший и шесть раненных (из них один ребёнок). Ведутся спасательные работы", — прояснил ситуацию Виталий Ким.

Задело сразу четыре многоэтажки

Для людей утро началось совсем не с кофе

Досталось подъездам и авто

Выбило много окон

Как сообщал "Телеграф", накануне россияне резко усилили ракетные удары по Сумской области, погибло и пострадало много людей.