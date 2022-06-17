У Зеленского сделали неприятное для кремля заявление по Крыму

После 24 февраля ситуация изменилась

Возвращение Крыма, который сейчас временно оккупирован россией, возможно и военным путем, ведь после начала полномасштабного вторжения рф в Украину ситуация изменилась.

Об этом рассказала постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

Ташева отметила, что вопрос Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий изменились, а украинские власти рассматривает вариант с деоккупацией полуострова военным путем.

"Вопрос использования различных асимметричных мер, в том числе и элементов военных, они не исключались в Стратегии деоккупации и реинтеграции. Вопрос Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий тоже изменились", — сказала Ташева.

Ташева добавила, что для возвращения Крыма будут использованы все возможные методы.

"И, конечно, что для возвращения территорий будем использовать абсолютно все методы, которые на данный момент, то есть на момент "Х", назовем его так, будут нам нужны для возвращения этой территории", — заявила постоянная представительница президента Украины в АР Крым.

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Ранее сообщалось, что в Украине пригрозили уничтожить "Крымский мост", а наша разведка даже добыла техническую документацию по этому объекту стратегической инфраструктуры.