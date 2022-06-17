В россии из-за провалов в Украине сменили еще одного важного генерала

Из-за неудач в Украине россия меняет ставленников военных формирований

В россии очередные изменения в руководстве воздушно-десантных войск. Вместо генерал-полковника андрея сердюкова, которого отстранили от обязанностей и обвинили в бездарном командовании во время так называемой "спецоперации" в Украине, новым командующим назначили уроженца Донецкой области генерал-полковника михаила теплинского.

Как пишут росСМИ, сердюков был уволен из-за "провала операции в Украине и массовых потерь десантников". Кроме того, отмечается, что изменения коснулись и второго звена командования. Теперь первым заместителем командующего вдв рф стал генерал-лейтенанта анатолий концевой.

В Украине уже успели прокомментировать очередные изменения командования росармии. В частности, украинский блоггер и военнослужащий Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Телеграмм-канале сообщил, что официальной информации об изменении командования пока нет, однако ее уже можно найти в открытых источниках.

"Надеюсь, что они вместе со своими подчиненными и дальше хорошо поддержат традиции выпускников рязанского высшего воздушно-десантного командного училища", — написал он.

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росСМИ пишут о новом командующем вдв россии

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия внедряет изменения не только в боевых подразделениях своей армии, но и на оккупированных территориях Украины. В частности, в оккупированном Донбассе новым главным управленцем стал уроженец украинского государства Виталий Хоценко.