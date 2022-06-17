путин высказался насчет возможности ядерной войны

Кровавый диктатор рассказал про провокации Запада

Россия, которая вот уже 114 дней ведет полномасштабное вторжение в Украину, применит ядерное оружие только для защиты своего суверенитета.

Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент рф владимир путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава кремля рассказал, что западные политики своими высказываниями якобы провоцируют россиян, а затем кричат, что рф угрожает миру ядерной войной. путин добавил, что применит ядерное оружие только для защиты суверенитета рф.

"Никого мы не пугаем, ничего мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть для защиты своего суверенитета", — заявил путин.

Ранее путин заявил на ПМЭФ, что рф исполнит все свои цели в Украине. Кроме того, глава кремля высказался о проблемах Европы, забыв упомянуть о своих. Также президент рф решил пойти по стопам Зеленского и объявил о масштабном ремонте дорог в стране.

Напомним, в Польше предложили дать Украине ядерное оружие, что вызвало истерику в рф. Председатель госдумы рф вячеслав володин в ответ заявил, что в Польше якобы "провоцируют ядерный конфликт в центре Европы".