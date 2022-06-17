Путин решил пойти по стопам Зеленского: что наобещал

В россии будет своя "Большая стройка"

Президент россии владимир путин, который в пятницу, 17 июня, выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), анонсировал в стране большую стройку.

Об этом глава кремля заявил в своей речи на ПМЭФ. путин дал старт масштабному ремонту российских дорог.

"Стартует масштабный план по ремонту автомобильных дорог", — заявил путин.

Напомним, до полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский вел политику "Большой стройки", что в частности предусматривало масштабный ремонт дорог по всей территории страны. В 2022 году в Украине планировали отремонтировать 5,5 тыс. км дорог государственного значения и свыше 1,4 тыс. км автодорог местного значения.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Дворцовый переворот в россии малореален, но есть другой способ убрать путина Соучредитель Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий, специально для "Телеграфа" прокомментировал, что ждет путина и россию

Ранее сообщалось, что путин на ПМЭФ заявил, что россия выполнит все поставленные цели в Украине. Кроме того, глава кремля рассказал о проблемах в Европе, забыв упомянуть о своих. Также президент рф сделал циничное заявление по украинскому зерну и разблокировке портов.

Добавим, что в пятницу Зеленский объявил о внедрении визового режима с россией.