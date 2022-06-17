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Путін вирішив піти стопами Зеленського: що наобіцяв

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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володимир путін Новина оновлена 17 червня 2022, 17:28
володимир путін

У росії буде своє "Велике будівництво"

Президент рф володимир путін, який у п’ятницю, 17 червня, виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), анонсував у країні велике будівництво.

Про це глава кремля заявив у своїй промові на ПМЕФ. Путін дав старт масштабному ремонту російських доріг.

"Стартує масштабний план з ремонту автомобільних доріг", — заявив путін.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення росії президент України Володимир Зеленський активно вів політику "Великого будівництва", що зокрема передбачало масштабний ремонт доріг по всій території країни. У 2022 році в Україні планували відремонтувати 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.

Раніше повідомлялося, що путін на ПМЕФ заявив, що росія виконає усі поставлені цілі в Україні. Крім того, глава кремля розповів про проблеми в Європі, забувши згадати про свої. Також президент росії зробив цинічну заяву щодо українського зерна та розблокування портів.

Додамо, що у п’ятницю Зеленський оголосив про запровадження візового режиму з рф.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін