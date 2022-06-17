Зеленский объявил о введении визового режима с россией: названа дата

В Украине отменили безвизовый режим для граждан рф

С 1 июля в Украине введут визовый режим въезда для россиян. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины.

Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, отметив, что это важное решение будет внедрено для противодействия возможным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. И сегодня Кабмин должен принять это важное решение — Постановление "О прекращении действия Правительством рф о безвизовых поездках граждан Украины и российской федерации и применении некоторых международных договоров Украины с россией», — говорится в тексте публикации президента.

Стоит добавить, что введение визового режима для россиян успел прокомментировать и глава Офиса президента Андрей Ермак, который отметил, что Кабмин уже принял соответствующее решение в рамках которого визовый режим для граждан рф заработает с 1 июля.

"Безопасность сегодня в приоритете. На фоне полномасштабной войны, которую начала россия, есть необходимость усиления режима контроля за въездом граждан россии на территорию Украины. Также есть запрос общества и для власти это очень важно", — написал он.

Напомним, что ранее на официальном сайте петиций к президенту появилось обращение о проведении визового режима для граждан россии. После чего Зеленский поручил проработать этот вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю, а также выразил благодарность украинцам за их активную гражданскую позицию.

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Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался по поводу визового режима для россиян во время одного из своих интервью с журналистами, назвав его "неплохой идеей, которую нужно довести до результата".