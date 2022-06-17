Это не мы заминировали: путин сделал циничное заявление по украинскому зерну и разблокировке портов

кровавый диктатор с речью выступил в Санкт-Петербурге

У Украины есть 5-6 вариантов вывоза зерна, заблокированного в черноморских портах.

С таким циничным заявлением выступил президент россии владимир путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает fontanka.

По словам, кровавого диктатора, это же не россия заминировала порты Украины, а потому рф якобы не виновата в зерновой проблеме. Кроме того, путин боится, что деньги, которые Киев заработает на продаже зерновых, пойдут на оплату оружия.

"Есть 5-6 вариантов вывоза украинского зерна, пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из-за океана. Не мы же заминировали черноморские порты Украины. Есть другая опасность, что украинское зерно пойдет в счет оплаты оружия, но это будет совсем грустно", — заявил путин.

Ранее сообщалось, что путин на ПМЭФ рассказал о проблемах в Европе, умолчав о своих. Кроме того, глава кремля заявил, что россия выполнит все цели в Украине.

Напомним, российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно и тоннами вывозить его в оккупированный Крым. Из полуострова грузы морем переправляют в дружественные к агрессору страны. Спутниковые снимки доказывают, что рф переправляет краденое зерно в Сирию.