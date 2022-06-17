Россияне массово создают тюрьмы на оккупированных территориях и пытают людей

Не все рискуют выезжать из оккупации, чтобы не быть "отфильтрованным"

Не менее двадцати — именно такое количество тюрем и лагерей для фильтрации "неугодных" украинцев создали на временно оккупированной территории Украины российские оккупанты.

Подобные цифры и больше деталей о происходящем с нашими согражданами в захваченных населенных пунктах рассказал постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк. Свою информацию он озвучил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ".

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По его словам, россияне не прекращают совершать военные преступления. Прямо сейчас на захваченной ими территории действует не менее двух десятков тюрем для украинцев. В это же число он включил "фильтрационные" лагеря, через которые приходится пройти многим жителям оккупированных городов и сел.

Большинство похищенных и пытаемых в российских застенках людей являются жителями Запорожской и Херсонской областей — тех регионов, что наибольше сопротивлялись оккупации. Зачастую их забирают, чтобы сломать силу воли, а также моральное состояние тех, кто живет рядом. Россияне пытаются поселить у населения мысль, что "каждый может стать следующим".

По словам Цимбалюка, оккупанты часто прибегают к насилию — как физическому, так и сексуальному, а также пытают похищенных.

Также постпред Украины призвал общество вспомнить о тюрьме "Изоляция", что до сих пор функционирует в Донецке. Дипломат говорит, что украинской стороне хорошо известно об "ужасах, которые там творятся".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что именно приходится переживать тем украинцам, что проходят через "фильтрацию" оккупантов.

Также мы писали о том, что мариупольцев пытаются агитировать идти в работники тюрем оккупантов надсмотрщиками.