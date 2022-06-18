Втрати України, початок ленд-лізу та роль олігархів: 7 головних заяв Данілова про війну в Україні

РНБО продовжує працювати і у воєнний час, проте формат дещо змінився

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів на найбільш актуальні питання, пов’язані з поточним порядком денним для України.

У своєму інтерв’ю для видання "LIGA.net" він розповів про те, скільки західної зброї ще потрібно Україні, які реальні втрати ЗСУ на фронті та багато інших речей. Телеграф наводить основні заяви Данілова.

Про зброю для України

"Є чітке розуміння: захищати нашу країну, крім нас, ніхто не буде. Чи допомагатимуть нам зброєю? Будуть. Чи достатньо буде цієї зброї? Зброї достатньо ніколи не буває. Але в цій війні кожна країна має свої завдання та бачення для себе", — сказав він.

Також він розкритикував радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, який раніше розповів, скільки зброї необхідно ЗСУ.

"Я не розумію, чому він робить такі заяви. Він представник Генштабу? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз голос армії. Такі речі має говорити Залужний, Шаптала (начальник Генштабу ЗСУ. – Ред.) та міністр оборони", — зазначив Данилов.

Крім того, секретар РНБО наголосив, що ленд-ліз із США ще не почав працювати.

"Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз – дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання – коли… Це може бути липень-серпень, можливо, вересень. Тут дуже багато факторів", — сказав він.

Про втрати

Данілов також розкритикував заяви голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який заявив про те, що Україна щодня втрачає на фронті 1000 бійців убитими та пораненими.

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щодня 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть. – Ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив. У них немає можливості отримати таку інформацію… Треба відповідати за свої слова "І коли йдеться про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі і не цирк. Це життя людей", — сказав він.

Про олігархів

"Люди, яких можна вважати олігархами, по-різному поводяться. Хтось залишився в країні, а хтось втік. Хтось допомагає максимально армії, хоча не робить селфі, не розповідає про кожен автомобіль за 20 000 євро, що сам його привіз… Не хочу говорити на прізвища. Можу точно сказати, що частина – допомагає, і дуже активно. Мине час – будуть факти", – сказав Данілов.

Про роботу РНБО

"РНБО працює. Збиратися всім разом зараз – дуже небезпечна історія. Тому, коли у нас проходять засідання ставки верховного головнокомандувача, про це ніхто не знає. Президент може дати мені команду: за півтори години – ставка. І я маю зібрати всіх, 21 людина Але ви точно жодного разу навіть не чули, що у нас проходило таке засідання. Усі – у закритому режимі", — сказав він.

Про те, куди тікають проросійські діячі

"Відень став ще однією столицею для приховування російської агентури. Їх там просто кишить. Так історично склалося", — сказав він.

Данілов також натякнув, що одіозний проросійський політик Євген Мураєв може бути або в столиці Австрії, або в Москві.

Про Олександра Невзорова

"Чи потрібно, на мій погляд, давати людині на зразок Невзорова громадянство? Я б дуже обережно ставився до таких речей", — сказав секретар РНБО.

Також він додав, що не знає, чи зможе російський журналіст набути українського громадянства.

Про ціни на бензин

"Я думаю, це питання швидше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо по всьому світу ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, генерал Сухопутних військ Володимир Карпенко раніше розповів, які втрати зазнала Україна за час військового вторгнення росії.