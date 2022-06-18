В Україні вперше озвучили втрати техніки за час війни - цифри вражаючі

Частину техніки було розбито, частину — захоплено ворогом

Україна потребує постачання західного озброєння для ефективного протистояння російським окупантам на фронті. На це впливає не лише інтенсивність боїв, а й кількість "технічних" втрат ЗСУ під час боїв.

За словами генерала Сухопутних військ Володимира Карпенка, загалом українська армія втратила за три місяці війни близько половини свого озброєння. Про це він розповів під час інтерв’ю для National Defense Magazine.

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Офіцер наголосив, що у різні моменти кількість втрат серед української техніки становить від 30 до 50% від загальної кількості.

"Втрачено приблизно 1300 бойових машин піхоти, 400 танків, 700 артилерійських систем", — наголосив генерал під час розмови з журналістами.

Генерал Володимир Карпенко

Натомість Україна отримує західні поставки озброєння, але їх занадто мало. За словами Володимира Карпенка, все, що вже відправлено союзниками, покриває лише 10-15% від загальних потреб ЗСУ на фронті. Найбільше зараз наші захисники потребують бронетехніки, систем ППО, РСЗВ та артилерійських одиниць.

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Військовий експерт пояснив, що для повноцінного протистояння російській навалі по всій лінії фронту української армії знадобиться повністю укомплектувати 40 бригад. Найскромніші підрахунки підказують, що для цього Україні знадобиться близько 4 тисяч БМП, 1200 танків та понад 2100 систем артилерійського вогню.

Варто зазначити, що втрати російської армії все ж набагато більші. Про це свідчить навіть статистика минулої доби, 18 червня.

Зазначимо, що за підрахунками незалежних фахівців втрати України є набагато меншими. Загалом, за попередніми підрахунками, ЗСУ могли "залишити" на полі бою 1159 одиниць різної техніки, серед яких 194 танки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що принесе Україні результат третьої зустрічі у форматі "Рамштайн", і чому генерал-лейтенант Василь Богдан бачить у ній позитив. Спойлер — йдеться про отримання озброєння.

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