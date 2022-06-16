Україну чекає позитивний злам: генерал оцінив підсумки "Рамштайну-3"

Незабаром можна чекати зрушень з поставками озброєння для України

У Брюсселі в середу, 15 червня, відбулася вже третя зустріч формату "Рамштайн", на якій міністри оборони держав-членів НАТО та союзників обговорили допомогу Україні у протистоянні з росією. За підсумками "Рамштайну-3" українцям пообіцяли сотні одиниць артилерії, снаряди, низку систем реактивного залпового вогню. Спеціально для "Телеграфу" підсумки "Рамштайну-3" оцінив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Цитуючи президента, верховного головнокомандувача Володимира Зеленського – ми маємо хороші новини після брюссельського "Рамштайну-3". І, як на мене, це справді так, – зазначає генерал Василь Богдан. – Відповідні заяви голови Пентагону Ллойда Остіна, президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена, міністра оборони України Олексія Резнікова (який був присутній на саміті) вселяють оптимізм".

На думку генерала, формат "Рашмтайн" живе, нарощує темп і не перетворився, як дехто побоювався, на бюрократичну тягомотину.

"Більш того — він став дієвим інструментом мобілізації країн світу на підтримку України, перш за все в оборонній, а потім і в гуманітарній сфері, — наголошує Василь Богдан. — На третьому засіданні було вже близько 50 країн, тоді як на першому, у квітні, близько 40. Вперше долучилися Грузія, Молдова, Еквадор. Це свідчить, що у світі є усвідомлення загроз, які несе росія, і розуміння, що затягування агресії вдарить по всіх. Той же генсек ООН Антоніу Гутерріш зазначав, що світ зараз переживає тривимірну глобальну кризу – продовольчу, енергетичну, фінансову".

Генерал акцентує, що у рамках "Рамштайну-3" США, Велика Британія, Данія, Чехія, низка інших країн пообіцяли надати Україні необхідне важке озброєння. Це і сучасні ракетні комплекси, і гаубічна 155-мм артилерія, і протикорабельні ракети Гарпун, і РСЗВ, і боєприпаси в необхідній кількості. І інше озброєння та військова техніка. У тому числі в рамках додаткової допомоги в 1 млрд доларів Україні в оборонній сфері від США.

"Схоже, нарешті, почав реалізовуватися ленд-ліз. І в постачанні Україні необхідного озброєння настає позитивний злам. Що додасть потужності ЗСУ на фронті. А ми потребуємо зміцнення, – запевняє Василь Богдан. – Про це, зокрема, каже зроблена напередодні "Рамштайна-3" заява заступника міністра оборони Ганни Маляр. Вона акцентувала, що ми отримуємо лише 10% від того, що просимо. І що в день витрачаємо 5-6 тисяч артилерійських снарядів, тоді як росія – у 10 разів більша. І ці проблеми точно слід вирішувати. І це станеться, якщо все буде реалізовано так, як нам обіцяли у процесі зустрічі у Брюсселі".

Ще один позитивний момент, за словами генерала, полягає в тому, що Данія та Велика Британія найближчим часом мають намір скликати донорську конференцію 15 країн, які будуть активно вмонтовані у посилення обороноздатності України.

"Це потужний сигнал та ресурс для підтримки наших збройних сил, – зазначає Василь Богдан. – Тому, наголошую, "Рамштайн-3" має позитивні для України наслідки. І особливо важливо, що подібні зустрічі відбуватимуться щомісяця. І що лідерська роль тут належить США, які до 1 млрд. на оборонні потреби додали нам ще й 250 млн. на гуманітарну допомогу. Все це вселяє надію, що Україна й надалі отримуватиме необхідну підтримку союзників. І це сприяє якнайшвидшому звільненню всіх українських територій від російської окупації — і проведенню тих переговорів, які де-юре зафіксують відновлення українського суверенітету у міжнародно-визнаних кордонах".

Перша зустріч Контактної групи з оборони України відбулася на базі "Рамштайн" у Німеччині 26 квітня, звідки й пішла назва формату.

Міністри оборони країн НАТО та союзників вирішили збиратися щомісяця, оперативно реагуючи на те, що відбувається у ракурсі російсько-української війни.

Друга зустріч була дистанційною. Вона пройшла 23 травня, але вже з більшим колом учасників.

Третя зустріч відбулася 16 червня у Брюсселі. Генерал Ігор Романенко розповів "Телеграфу", що "Рамштайн-3" може мати кардинальні наслідки для російсько-української війни.

А полковник Олег Жданов напередодні "Рамштайну-3" озвучив надії України та позначив збройові проблеми.