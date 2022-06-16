"Рамштайн-3" та зброя для України: названо шість причин затримок

Багато причин є визначальними під час погодження постачання озброєння.

Напередодні ввечері країни НАТО, які об’єдналися через формат "Рамштайн" задля допомоги Україні, провели свою третю публічну зустріч. Як відомо, за її підсумками було оголошено про договір на постачання нових комплектів озброєння для ЗСУ — зокрема, далекобійних артилерійських установок, снарядів для гаубиць тощо. Водночас також були озвучені й причини, через які швидкість постачання зброї в Україну може бути сповільнена.

Підсумки зустрічі та ці причини конкретно описали журналісти The New York Times, передає "Телеграф". Видання посилається на виступ міністра оборони США Ллойда Остіна та заяви багатьох інших західних політиків.

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Варто розуміти, що постачання озброєння та обіцянки Заходу — це різні речі. Як відомо, найбільше і найшвидше з важкої техніки зараз Україна отримує танки. А ось з іншими одиницями, навіть уже анонсованими країнами-союзниками, ситуація трохи складніша.

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Все тому, що існує одразу кілька причин, через які постачання здійснюються не так швидко, як того хотіли б українці.

Захід не хоче виснажувати свої арсенали. І це нормально, адже кожна країна прагне почуватися захищеною. Частина країн, які допомагають Україні, виділяють техніку зі своїх запасів, а частина — отримують поповнення від США замість відданого озброєння. Швидкість виробництва зброї. При всьому бажанні поставити виготовлення озброєння на безперервний конвеєр це так не працює, бо повинні дотримуватися окремі технології. Це потребує певного часу. Ускладнена логістика. На це впливає закритий повітряний простір над Україною та блокування морських шляхів. Побоювання щодо попадання до рук росіян різних західних технологій. Як відомо, у бою військові часто захоплюють техніку один одного. І хоча окупанти найчастіше вихваляються виключно порожніми тубусами від "Джавелінів", ризик отримання ними якісного озброєння все одно існує. А рф, як відомо, країна, що любить користуватися досягненнями інших — за допомогою копіювання та видачі за своє, вітчизняне. Необхідність українцям проходити навчання. Більшість техніки, якою користуються ЗСУ, — радянського зразка. Тому до переходу на сучасне озброєння треба звикнути та пройти відповідний курс. Побоювання щодо можливої ескалації конфлікту, якщо українські воїни використають західну зброю для обстрілу території росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що для припинення російсько-української війни є лише один варіант. І це — постачання озброєння від Заходу, за допомогою яких ЗСУ зможуть швидко розбити путінську орду.

Також ми писали про те, що у США анонсували новий пакет військової допомоги для України та розповіли, що туди увійде.