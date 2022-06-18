Подробности ночного удара по Одессе: до города долетели не все российские ракеты

Обошлось без пострадавших и разрушений

Представители оперативного командования "Юг" отчитались о ракетном ударе по Одессе, который произошел в ночь с 17 на 18 июня. Как оказалось, прилета все же не произошло благодаря стараниям наших военнослужащих, управляющих системами противовоздушной обороны.

Больше информации сообщает "Суспільне Одеса". Такие же данные подтвердил в утреннем обращении и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Несмотря на минимум два мощных взрыва, которые слышали жители Одессы и ближайших пригородных районов, российская атака закончилась безуспешно для противника. Наша система ПВО отработала со стопроцентной точностью, поразив обе ракеты марки "Оникс", выпущенные по инфраструктуре города.

Так выглядит ракета "Оникс"

Следует добавить, что снаряды были выпущены с территории оккупированного Крымского полуострова.

"Оникс" является еще советской разработкой и считается универсальной сверхзвуковой ракетой. Обычно подобные очень сложно отслеживаются с помощью систем ПВО, но в этот раз украинские военнослужащие превзошли самих себя.

Напомним, что сигнал о воздушной тревоге прозвучал в Одессе уже после взрывов.

Вполне вероятно, что такая ракетная атака связана с отдельными успехами ВСУ на разных участках фронта. Так, накануне "Телеграф" сообщал об уничтожении военной базы оккупантов на территории Донецка.

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