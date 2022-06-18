По Одессе ночью ударили российские ракеты, есть прилет: что известно

Информации о пострадавших пока не поступало

В субботу, 18 июня, после двух часов ночи жители Одессы и ближайшего пригорода слышали серию взрывов. После них включился сигнал воздушной тревоги, что подтверждает ракетный удар по городу.

По информации Telegram-канала "Одесса INFO Новости", без прилета все же не обошлось, хотя изначально многие источники и писали об успешной работе средств ППО. Впрочем, в сети появилось видео, на котором хорошо видно сам момент попадания снаряда по одесской инфраструстуре.

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Следует отметить, что ни местная власть, ни представители оперативного командования "Юг" пока официально не комментировали ситуацию. Впрочем, на видео хорошо слышно несколько громких взрывов.

Информацию о взрывах подтверждает и корреспондент "Телеграфа". То, что сигнал тревоги сработал только после непосредственного удара может говорить об использовании сложно-отслеживаемого вида крылатых ракет.

К слову, это уже далеко не первый ракетный удар по Одесчине за последнюю неделю. Ранее мы сообщали о взрывах, которые на днях прозвучали в области. К счастью, ракеты, выпущенные из Крыма, успели перехватить местные средства ПВО.

Нынешняя же атака, вполне вероятно, может быть местью украинцам за подбитие российского буксира "Василий Бех" в Черном море. К слову, в ОК "Юг" заявили, что корабль таки ушел на дно.