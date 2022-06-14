Оккупанты с утра ударили ракетами по Одесчине: что известно, фото

Мощные взрывы разбудили одесситов около 7 утра

Утром во вторник, 14 июня, на территории Одесской области слышали взрывы, — оказалось, россия нанесла ракетный удар.

Две ракеты типа "Оникс" были запущены из временно оккупированного Крыма, официально сообщает оперативное командование "Юг".

Первый взрыв слышали около 7 утра до объявления воздушной тревоги. Оказалось, средства украинской противовоздушной обороны успешно сбили ракеты противника.

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"По Одесщине враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны", — говорится в сообщении ОК "Юг".

Местные паблики активно делились фотографиями характерной для работы ПВО дымки в небе, — по понятным причинам точную локацию, где это было снято, не открываем.

Напомним, что россия активно обстреливает всю территорию Украины, — накануне мощный ракетный удар пережили Прилуки Черниговской области.

Как сообщал "Телеграф", страны Запада намерены помочь Украине с береговой охраной, чтобы можно было сбивать больше ракет.