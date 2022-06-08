США и Британия помогут с береговой обороной Украины: что известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 937
Деблкада поможет наладить экспорт
Борьба за море и деблокаду портов может приобрести новые черты — в США и Великобритании помогают Украине с береговой обороной, в частности — поставками противокорабельных ракет.
Согласно сообщению "Голоса Америки", в Белом доме подтвердили сотрудничество с союзниками по этому вопросу. В официальном ответе отмечено, что США работают, чтобы помочь Украине с улучшением прибрежной обороны: " в рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны", цитирует издание чиновника.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
Правительство Великобритании в свою очередь пообещало новую партию ракет Brimstone, которые можно применять для деблокировки портов, сообщает The Daily Telegraph. Такие высокоточные самонаводящиеся ракеты уже используются в украинской армии, но не для таких целей. В зависимости от вида поставляемых ракет, способна уничтожить цель на расстоянии 20-60 км.
Отмечается, что противокорабельные средства могут помочь в решении проблемы российской блокады украинского зерна в портах.
Напомним, что Украина согласна отправить миллионы тонны зерна, которые заблокированы в порту Одессы лишь только при наличии оружия для защиты от атаки с моря и содействии ВМС третьих стран.
Ранее "Телеграф" писал, что деблокада морского сообщения Украины с миром важна не только с точки зрения экспорта зерна, но и для преодоления мировых потребностей в других продуктах — жирах, масле, мясе, молоке, яйцах, сахаре. Поможет такая деблокада снизить и нагрузку на топливный рынок — открытие морского сообщения позволит снизить цены на топливо.