США и Британия помогут с береговой обороной Украины: что известно

Деблкада поможет наладить экспорт

Борьба за море и деблокаду портов может приобрести новые черты — в США и Великобритании помогают Украине с береговой обороной, в частности — поставками противокорабельных ракет.

Согласно сообщению "Голоса Америки", в Белом доме подтвердили сотрудничество с союзниками по этому вопросу. В официальном ответе отмечено, что США работают, чтобы помочь Украине с улучшением прибрежной обороны: " в рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны", цитирует издание чиновника.

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Правительство Великобритании в свою очередь пообещало новую партию ракет Brimstone, которые можно применять для деблокировки портов, сообщает The Daily Telegraph. Такие высокоточные самонаводящиеся ракеты уже используются в украинской армии, но не для таких целей. В зависимости от вида поставляемых ракет, способна уничтожить цель на расстоянии 20-60 км.

Отмечается, что противокорабельные средства могут помочь в решении проблемы российской блокады украинского зерна в портах.

Напомним, что Украина согласна отправить миллионы тонны зерна, которые заблокированы в порту Одессы лишь только при наличии оружия для защиты от атаки с моря и содействии ВМС третьих стран.

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Ранее "Телеграф" писал, что деблокада морского сообщения Украины с миром важна не только с точки зрения экспорта зерна, но и для преодоления мировых потребностей в других продуктах — жирах, масле, мясе, молоке, яйцах, сахаре. Поможет такая деблокада снизить и нагрузку на топливный рынок — открытие морского сообщения позволит снизить цены на топливо.