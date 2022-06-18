В Украине создали "Книгу палачей": собирают все преступления россиян

Основная идея проекта — собрать свидетельства против российских военных

В Украине запустили в работу электронный ресурс под названием "Книга палачей украинского народа". Он направлен на сбор фото- и других доказательств совершения военных преступлений российскими оккупантами на территории Украины.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина использует предоставленную информацию для того, чтобы найти всех, кто приложил руку к мучениям украинских граждан, и наказать их. Об открытии проекта чиновник сообщил в личном Telegram-канале.

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Как отметил Ермак, модераторы сайта проверяют получаемые ими данные и пытаются сделать информацию о преступниках как можно более детальной.

Так выглядит заглавная страница сайта

По информации на самой "Книге палачей…" сейчас в Украине официально расследуется около 1,7 тысяч дел насчет военных преступлений российских солдат и офицеров. Это и целенаправленное уничтожение жилых домов, и убийства (вместе с пытками) мирных украинцев, и неконтролируемое мародерство на временно оккупированных противником территориях.

"Расследования только начались и будут продолжаться, пока не обнаружится последний палач", — подчеркивают создатели проекта.

На сайте есть специальный поиск

Следует отметить, что на сайте есть окошечко, через которое можно подать известную вам информацию о тех, кто совершает военные преступления против Украины.

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Ссылка ведет на специальный Telegram-бот, который и поможет вам правильно сообщить все имеющиеся у вас данные о представителях армии рф, которые так или иначе приложили руку к геноциду украинского народа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, на какое преступление, носящее отчасти ядерный характер, не так давно пошла россия. Инцидент связан с запуском крылатых ракет по инфраструктуре Украины.

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