Судиться с россией хотят уже десятки стран: подробности от Зеленского

Украина верит в то, что МКС остановит военные преступления рф против украинского народа

К иску Украины против россии, который рассматривается в Международном суде ООН, присоединились уже 42 страны.

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Об этом лидер государства в пятницу, 20 мая, написал на своей странице в Twitter.

"42 государства приняли сторону Украины по делу против рф в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску. Я благодарен партнерам, избравшим правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости ", — говорится в тексте публикации.

Зеленский также отметил, что исключительно благодаря совместным усилиям страна-агрессор будет привлечена к ответственности за свои кровавые преступления.

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