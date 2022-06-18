Украина снова обменялась пленными с россией: сколько наших удалось вернуть

Все возвращенные украинцы являются гражданскими и находились в плену незаконно

Украина вернула на подконтрольные территории еще пятерых граждан, которые находились в плену у российских оккупантов.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО), все пятеро являются гражданскими лицами и были взяты в плен незаконно.

Отмечается, что обмен проводился по формуле 5 на 5. Четверо украинцев попали в плен к россиянам во время боев в Киевской области, из них трое — во время оккупации Гостомеля.

Кроме них на родину было возвращено тело погибшего украинского военнослужащего.

"Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 17 июня стало известно, что из российского плена вернули известного украинского медика и волонтера Юлию Паевскую (позывной "Тайра"), которую оккупанты захватили в Мариуполе еще в марте. Женщина в настоящее время уже находится на подконтрольной Украине территорри.

Стоит отметить, что ее россияне долго "не замечали" в списке военнопленных, однако это не мешало им снимать пропагандистские ролики с ее участием