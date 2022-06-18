Оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Харьковщине и Днепропетровщине: стали известны последствия

Россияне продолжают наносить ракетные удары по Украине

В субботу, 18 июня, на 115-й день полномасштабного вторжения рф в Украину россияне нанесли ракетный удар по Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем telegram-канале.

"На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома. Возник масштабный пожар, спасатели локализуют его. Подробную информацию сообщим позже", — написал Синегубов.

Информацию об обстреле suspilne подтвердил председатель Донецкой территориальной общины (Харьковская область) Анатолий Ноздрачев.

"В настоящее время спасатели тушат пожар, масштаб и подробности позже", — отметил он.

Кроме того, российские оккупанты запустили несколько ракет по топливной инфраструктуре в Днепропетровской области. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в руководстве Днепропетровской области.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о нескольких "прилетах". Он рассказал о попадании в объект социальной инфраструктуры в Кривом Роге. Также обстреляли Апостоловскую общину (село Великая Костромка), где россияне повредили линию электропередач. Кроме того, есть несколько "прилетов" в Новомосковском районе, где предварительно есть пострадавшие и масштабные разрушения.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что в Новомосковском районе россияне тремя ракетами уничтожили нефтебазу.

Напомним, в ночь на 18 июня оккупанты ракетами ударили по Одессе.

Ранее сообщалось, что 17 июня россияне нанесли ракетный удар по Николаеву, вследствие чего пострадало много жилых домов и объект инфраструктуры.