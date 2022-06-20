У нас развязаны руки: в россии сделали заявление из-за удара по "вышкам Бойко"

Российский политик заявил, что РФ будет бить по Украине уже в ближайшее время

Российский депутат Михаил Шеремет после ракетного удара, который Украина нанесла утром 20 июня по газовым платформам в Черном море, начал угрожать ударами "по центрам принятия решений". По его словам, атака на "вышки Бойко" развязала Кремлю руки.

Об этом он заявил в понедельник, 20 июня, в комментарии к пропагандистскому изданию "РИА Новости".

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"Атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений", — заявил Шеремет.

Стоит отметить, что так называемые "вышки Бойко" — две буровые установки "Петр Годованец" и "Украина", которые запустили в плавание в 2010 и 2012 году соответственно. Их в народе прозвали так в честь министра топлива и угольной промышленности Юрия Бойко, который руководил профильным министерством в то время и из-за них, в том числе, встрял в коррупционный скандал, ведь закупленные обе установки были значительно дороже рыночной цены. "Вышки Бойко" принадлежали "Черноморнефтегазу", однако в 2014 году их забрали представители оккупантов во время захвата россиянами Крыма.

С момента полномасштабного вторжения в Украину установки использовались россиянами не только для добычи газа, но и для радиотехнической разведки. Именно поэтому по ним и был нанесен удар украинскими военными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на атаку по газовым вышкам россияне ответили серией ракетных ударов по Одессе.