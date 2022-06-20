В Харькове и Одессе было громко: что известно (фото, видео)

Взрывы слышали в разное время и вне объявления воздушной тревоги

На Одесчине и на Харьковщине этой ночью слышали взрывы — Харьковскую область обстреляли из Белгорода, тогда как в Одессе звуки имели разное происхождение.

Региональные Телеграм-каналы сообщают, что после начала тревоги вечером 19 июня в Харькове и области раздалось примерно шесть взрывов. Ракеты выпускались из Белгорода в чуть более чем 70 км через границу с россией.

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Один из таких пусков удалось зафиксировать. Ранее сообщалось, что по городу бьют из ракетного комплекса "Искандер", ракетами стоимостью 3-4 млн долларов США каждая.

В Одессе слышать взрывы стали еще до начала воздушной тревоги. По предварительной информации это были звуки учений стрельбы из гранатомета. Тревога началась после 2:30. О "прилетах" не сообщалось. Тем временем в региональных телеграм-каналах сообщают, что этой ночью было громко на оккупированном россиянами острове Змеиный — ожидаем официальной информации.

Уже около 5 утра местные жители сообщили о работе ПВО в регионе.

Пуск ПВО в Одессе

Как сообщали в ОК "Юг", в Черном море увеличилось количество кораблей оккупантов — они находятся в акватории тремя кораблями и тремя подводными лодками, совместный арсенал которых — 36 ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий в Украине на юге в Запорожской области линия фронта отодвинулась в пользу украинских защитников, что изрядно насолило россиянам. Они стягивают силы в регион. Тем временем в Харьковской области уничтожен командно-разведывательный центр оккупантов.