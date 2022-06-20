россиян напугали на юге Украины: свежие карты боев

Враг пытается подавить украинскую оборону шквалом огня из артиллерии

Украинские военные продолжают сражаться в Северодонецке. Против них концентрировано используют российскую артиллерию, но вражеская пехота недостаточно сильна и это позволяет замедлить продвижение россиян.

Как сообщили в Институте изучения войны, россия не отказалась от наступления на Славянск со стороны Изюма и Лимана. На юге враг снова перегруппировывается — в Запорожскую область после контратак Сил обороны Украины стягивают подкрепление.

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Украинские военные заставили россиян сосредоточиться на укреплении обороны на границе Херсонщины и Николаевщины.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Ситуация в Северодонецке: несмотря на всю силу своей артиллерии, россия не может захватить город. Идут бои. Враг пытается окружить украинских военных на территории завода "Азот". Оккупанты усиливают свою группировку южнее города, наносят авиаудары. Продолжаются наступательные действия россии в Лисичанске — враг заявляет об атаке с юга. Одна из целей россии — поддержать наступление и перехватить трассу из Бахмута в Лисичанск.

Карта боев в Северодонецке и округе

Восточнее Бахмута для захвата трассы россия продолжает штурмовать Нырково, Николаевку и Берестово — все вдоль шоссе, а также обстреливать украинские позиции. Исследователи отмечают, что бои в районе зашли в тупик и российские войска не могут закрепиться в городах, даже с учетом превосходства в артиллерии.

Оккупанты также продолжают готовиться к наступлению на Славянск со стороны Изюма и Лимана — разведку и артудары проводили в Диброве, Вернополье, Курульке, Богородичном, Долине и западнее Лимана.

Карта боев на Луганщине и Харьковщине

Харьков

Харьков и окрестности под постоянными ударами россии, враг пытается удержать свои рубежи на север от города. Оккупанты хотят получить более выгодные позиции.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг укрепляет южное направление. Из-за успешных атак украинской авиации на Херсонщине оккупанты усиливают ПВО. В Запорожской области на линии Днепрорудное-Васильевка-Орехов стягивают технику и солдат. Технику и транспорт гонят из Крыма через Мелитополь в сторону Васильевки и Полог, в регионе также заметили и атаковали российские ДРГ.

Исследователи отмечают продвижение украинских военных и смещение линии фронта южнее, но на сколько — точно не подтверждают. Россияне также задумались о замене части кораблей в Черном море подлодками, учитывая успех в обороне против кораблей. Под российским обстрелом — Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская область.

Карта боев на юге Украины

Как ранее писал "Телеграф", ВСУ уничтожили особый командный центр оккупантов на Харьковском направлении. На востоке страны, в частности на Донбассе, россия применяет больше всего артиллерии, а ракетами пытается вызвать проблемы с топливом в Украине, рассказал президент Владимир Зеленский.