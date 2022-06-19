Оккупанты понесли большие потери: ВСУ уничтожили важный пункт управления россиян

По некоторым данным россияне потеряли не мене 40 человек

ВСУ уничтожили пункт управления 20-й армии россии, точные данные о потерях пока еще устанавливаются.

Как уточнил в своем телеграм-канале советник главы МВД и главы Офиса президента Виктор Андрусив, речь идет не просто о командном пункте, но о командно-разведывательном центре.

По его словам, в такие обычно стекается вся разведывательная информация, а затем обрабатывается и передается в штаб.

"По потерям данных точных нет. Как правило, в таких центрах работает от 200 до 300 человек, а командующий им офицер не ниже полковника", — написал он.

Накануне журналист Роман Цимбалюк сообщал, что ВСУ артиллерийским ударом уничтожили командный пункт 20-й армии (в/ч 89425, Воронеж) на Харьковском направлении.

"По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек)", — сообщал он.

Цимбалюк также сообщал, что в число ликвидированных оккупантов военнослужащие высшего командного звена 20-й армии, а также дежурная смена 533 командно-разведывательного центра ГРУ (в/ч 32801, Воронеж), однако их личности идентифицировать не удалось.

Как сообщалось ранее, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ уже вплотную подошли к Херсону, а также существенно продвинулись в Запорожской области.