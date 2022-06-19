Деоккупация все ближе: мэр Мелитополя порадовал успехами ВСУ на фронте

Украинские земли скоро будут деоккупированы

Украинские защитники продвинулись на запорожском направлении в сторону Мелитополя.

Об этом днем в воскресенье, 19 июня, в своем обращении рассказал законный мэр черешневой столицы Украины Иван Федоров.

"На сегодняшний день Вооруженные силы Украины героически продвинулись и уже находятся на границах Херсона. И я уверен, что в ближайшие недели Херсон будет освобожден нашими военными. Такая же ситуация по направлению города Мелитополь, — уже на 10 километров продвинулись от города Запорожья в сторону Мелитополя наши ВСУ", — подчеркнул Федоров.

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Он также добавил, что в последнее время Украина получает все больше западного вооружения, которое приближает Победу над агрессором.

"Надеюсь, что в ближайшее время его будет достаточно, чтобы деоккупировать наши города и спасти наших людей от гнёта", — добавил мэр Мелитополя.

Стоит заметить, что Мелитополь с первых дней войны находится в российской оккупации, и освободить его без поставок вооружений не представлялось возможным.

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Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе действует мощное партизанское движение, благодаря которому предатели боятся работать на оккупантов.