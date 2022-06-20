В Минобороны назвали дату, когда оккупанты хотят получить полный контроль над Луганщиной

Украинцы защищают земли Родины, не давая врагу протиснуться в глубь страны

Оккупационная армия россии 26 июня планирует выполнить преступный приказ кровавого диктатора путина и полностью захватить Луганскую область, где за последние дни она получила частичный успех.

Об этом в понедельник, 20 июня, во время ежедневного телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отметив, что сейчас самые ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в районе Северодонецка. Именно благодаря отражению у украинцев этого направления россияне пытаются дойти до рубежей Луганской области примерно до 26 июня.

"Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг. Они пытаются прорвать оборону наших войск и пытаются взять в окружение группировку наших войск, осуществляющую оборону Лисичанска и Северодонецка", — пояснила она.

Чиновница добавила, что Вооруженные силы воюют с врагом практически за каждый метр украинской земли и делают все возможное, чтобы удержать наши территории и не допустить окружения.

"Мы должны также понимать, что враг имеет преимущество в вооружении, поэтому ситуация чрезвычайно сложна", — подытожила Маляр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 117 день войны в Украине, руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай официально сообщил о том, что российскому врагу удалось выбить украинских защитников из поселка Метелкино, что неподалеку от многострадального Северодонецка, и полностью получить контроль над населенным пунктом.