Укр

В Минобороны назвали дату, когда оккупанты хотят получить полный контроль над Луганщиной

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
109
Враг бросил все силы, чтобы захватить Луганщину Новость обновлена 20 июня 2022, 14:54
Враг бросил все силы, чтобы захватить Луганщину

Украинцы защищают земли Родины, не давая врагу протиснуться в глубь страны

Оккупационная армия россии 26 июня планирует выполнить преступный приказ кровавого диктатора путина и полностью захватить Луганскую область, где за последние дни она получила частичный успех.

Об этом в понедельник, 20 июня, во время ежедневного телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отметив, что сейчас самые ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в районе Северодонецка. Именно благодаря отражению у украинцев этого направления россияне пытаются дойти до рубежей Луганской области примерно до 26 июня.

"Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг. Они пытаются прорвать оборону наших войск и пытаются взять в окружение группировку наших войск, осуществляющую оборону Лисичанска и Северодонецка", — пояснила она.

Чиновница добавила, что Вооруженные силы воюют с врагом практически за каждый метр украинской земли и делают все возможное, чтобы удержать наши территории и не допустить окружения.

"Мы должны также понимать, что враг имеет преимущество в вооружении, поэтому ситуация чрезвычайно сложна", — подытожила Маляр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 117 день войны в Украине, руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай официально сообщил о том, что российскому врагу удалось выбить украинских защитников из поселка Метелкино, что неподалеку от многострадального Северодонецка, и полностью получить контроль над населенным пунктом.

Теги:
#Война #Бои #Северодонецк #ВСУ #Луганська область