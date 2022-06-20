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Оккупанты захватили поселок под Северодонецком — официально

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Враг продолжает наступление на Луганщину Новость обновлена 20 июня 2022, 10:02
Враг продолжает наступление на Луганщину

Российские солдаты получили частичный успех на одном из важных направлений

Оккупационной армии россии, на 117 день вторжения, удалось выбить украинских защитников из поселка Метелкино, что недалеко от Северодонецка, и получить полный контроль над населенным пунктом.

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Об этом в понедельник, 20 июня, в коротком ежедневном отчете сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в области участились артиллерийские и авиационные обстрелы. Российская армия обстреливает окрестности и промзону Северодонецка. Кроме того, враг пытается совершить прорыв в районе Тошковки и Устиновки, поэтому стягивает туда большое количество тяжелой техники.

Также Гайдай добавил, что сейчас самые ожесточенные бои проходят вокруг городов Северодонецк и Лисичанск. Захватчики пытаются стереть эти населенные пункты с лица земли, применяя все имеющееся вооружение.

В то же время, сотрудники ОВА, правоохранители, волонтеры и другие представители спецслужб продолжают "тихую" эвакуацию, постепенно вывозя из Лисичанска на бронированной технике гражданское население.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупантам удалось получить частичный успех в Луганской области, где систематически идут бои с украинскими защитниками за Северодонецк.

Теги:
#Контроль #Северодонецк #Поселок #Российская армия #ВСУ