Оккупанты захватили поселок под Северодонецком — официально

Российские солдаты получили частичный успех на одном из важных направлений

Оккупационной армии россии, на 117 день вторжения, удалось выбить украинских защитников из поселка Метелкино, что недалеко от Северодонецка, и получить полный контроль над населенным пунктом.

ВСУ потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка

Об этом в понедельник, 20 июня, в коротком ежедневном отчете сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в области участились артиллерийские и авиационные обстрелы. Российская армия обстреливает окрестности и промзону Северодонецка. Кроме того, враг пытается совершить прорыв в районе Тошковки и Устиновки, поэтому стягивает туда большое количество тяжелой техники.

Также Гайдай добавил, что сейчас самые ожесточенные бои проходят вокруг городов Северодонецк и Лисичанск. Захватчики пытаются стереть эти населенные пункты с лица земли, применяя все имеющееся вооружение.

В то же время, сотрудники ОВА, правоохранители, волонтеры и другие представители спецслужб продолжают "тихую" эвакуацию, постепенно вывозя из Лисичанска на бронированной технике гражданское население.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупантам удалось получить частичный успех в Луганской области, где систематически идут бои с украинскими защитниками за Северодонецк.