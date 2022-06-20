Укр

В Северодонецке россияне выселяют выживших людей из домов: раскрыта причина

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Дым над Северодонецком Новость обновлена 20 июня 2022, 09:21
Дым над Северодонецком

Бои в городе начались около месяца назад

В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, более трети города контролируется украинскими вооруженными силами. При этом россияне захватили основную часть жилой застройки. Под контролем ВСУ в основном промзона, кварталы возле нее и вдоль Северского Донца.

Об этом рассказал мэр Александр Стрюк в эфире национального телемарафона. Он также отметил, что с захваченной территории города жителей вывезли глубже на оккупированные земли, а в жилых домах оборудовали огневые позиции.

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В городе постоянно идут уличные бои, украинские военные держат оборону под огнем не только из стрелкового оружия, но и из артиллерии, минометов, ударами с авиации. Позиции враг обустраивает в жилых домах — есть факт того, что людей выселили из одного из кварталов для этого.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что авиаударов было три — в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного моста на Лисичанск. Пострадали поселки Павлоград и Синецкий, в Северодонецке под огнем завод "Стеклопластик" (на карте отмечен красным маячком) и полигон спасателей.

Карта обстрелов Северодонецка
Карта обстрелов Северодонецка
Карта боев за Северодонецк
Бои за город продолжаются уже несколько недель

Соседний Лисичанск также постоянно под обстрелом.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий, россия стягивает в сторону Северодонецка и Лисичанска дополнительные силы.

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#Обстрел #Бои #Северодонецк