В Северодонецке россияне выселяют выживших людей из домов: раскрыта причина

Бои в городе начались около месяца назад

В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, более трети города контролируется украинскими вооруженными силами. При этом россияне захватили основную часть жилой застройки. Под контролем ВСУ в основном промзона, кварталы возле нее и вдоль Северского Донца.

Об этом рассказал мэр Александр Стрюк в эфире национального телемарафона. Он также отметил, что с захваченной территории города жителей вывезли глубже на оккупированные земли, а в жилых домах оборудовали огневые позиции.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В городе постоянно идут уличные бои, украинские военные держат оборону под огнем не только из стрелкового оружия, но и из артиллерии, минометов, ударами с авиации. Позиции враг обустраивает в жилых домах — есть факт того, что людей выселили из одного из кварталов для этого.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что авиаударов было три — в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного моста на Лисичанск. Пострадали поселки Павлоград и Синецкий, в Северодонецке под огнем завод "Стеклопластик" (на карте отмечен красным маячком) и полигон спасателей.

Карта обстрелов Северодонецка

Бои за город продолжаются уже несколько недель

Соседний Лисичанск также постоянно под обстрелом.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий, россия стягивает в сторону Северодонецка и Лисичанска дополнительные силы.