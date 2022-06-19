Россияне наносят удары по Северодонецку, пытаясь прорваться к Славянску: свежие карты

Приоритетом россиян по-прежнему остается Донбасс, хотя и на Харьковщине тоже "громко"

На утро воскресенья, 19 июня, российские войска продолжают атаковать украинские территории, проявляя наибольшую активность в районе Северодонецка, Лисичанска и Изюма. Одним из наиболее желанных для захвата населенных пунктов у врага остается Славянск, однако ВСУ пока успешно сдерживают попытки продвижений в его направлении.

Согласно анализу специалистов Института изучения войны (США), в планах российских оккупантов есть захват южного пригорода Северодонецка, а также продвижение вдоль берегов Северского Донца. Вероятно, они попытаются вновь атаковать химзавод "Азот", что уже стал центром украинского сопротивления в регионе.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Общая карта боев выглядит практически без изменений, ведь все контратаки ВСУ проводятся на юге, однако даже успешные выходы помогают продвигаться не с самой высокой скоростью. Россиян же всячески блокируют на всех направлениях, дабы не позволить им захватывать новые города и села.

Свежие карты боев в Украине 19 июня

Донбасс

Основные бои по-прежнему сосредоточены в Луганской области — россияне надеются на то, что у них получится захватить эту область полностью. Особенно сильно штурмуется несломленный Северодонецк.

Вполне вероятно, что за минувшие сутки россиянам удалось частично продвинуться на юго-востоке от города, однако были ли захвачены и взяты под контроль какие-либо районы Северодонецка, пока неизвестно. Важной целью оккупантов остается завод "Азот", где находятся украинские военнослужащие. Впрочем, для успешной атаки россиянам придется рассредоточиться на берегу Северского Донца, что чревато серьезными последствиями в случае успешных атак украинской армии.

Также ведутся бои за Сыротино, обстреливаются Лисичанск и сам Северодонецк. Весьма "громко" остается на отрезке фонта рядом с трассой Бахмут-Лисичанск.

Оккупанты пытались атаковать населенные пункты Берестово и Гурское, но потерпели неудачу. Сейчас больше активности начинает проявляться на Славянском направлении — со стороны Изюма. Если россиянам удастся захватить Славянск, это отрежет ВСУ один из самых главных путей коммуникации с Северодонецком и Лисичанском.

Харьковщина

Горячее всего под Изюмом, ведь россияне, как уже и упоминалось, пытаются прорваться к Славянску. Пока есть возможность, оккупанты пытаются использовать железнодорожные пути, дабы перебрасывать технику и новые силы в этом районе, чтобы не позволить ВСУ доминировать с помощью артиллерии.

18 июня в Харьковской области продолжались бои за Дементьевку и Питомник, которые находятся на север от Харькова. Также от артиллерийского огня россиян страдали населенные пункты на северо-востоке Харьковщины.

Юг

Заметных изменений по южной линии фронта пока незаметно. Подобная пауза в активных действиях может свидетельствовать о попытках врага еще больше укрепить свои позиции. По крайней мере, на это намекает улучшение инженерного оборудования россиян вдоль берегов Ингульца.

Продолжаются точечные обстрелы границ Херсонской и Николаевской областей. Предположительно, они связаны с тем, что ВСУ не оставляют попыток продвинуться и взять ситуацию под свой контроль.

Напомним, ранее "Телеграф" более подробно рассказывал, как обстоит ситуация на южном отрезке фронта, в том числе и на Херсонщине. К слову, враг не дремлет не только на суше, но и в море. Черноморский флот рф после утраты очередного корабля снова перегруппировался и изменил количество единиц в акватории.