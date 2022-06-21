Война — день 118: россияне пошли в наступление на Луганщине и кроют Украину ракетами

Оперативно о главном за 21 июня

Украинские силы обороны вот уже 118 дней защищают Родину от российский оккупантов. На юге и востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Более того, по данным украинской стороны россияне накопили резервы и уже возобновили наступление в Луганской области, а также могут вновь пойти на штурм Харькова. После успешного поражения Вооруженными силами Украины захваченных россиянами в 2014 году "вышек Бойко" в Черном море в россии пригрозили "ударами по центрам принятия решений", и начали более массово обстреливать города Украины ракетами.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 21 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 В Харькове за пошедший час зафиксировано два взрыва. В результате одного произошло возгорание с сильным задымлением, второй, вероятно, был результатом работы ПВО, сбившей российскую ракету.

Прокуратура Мюнхена и немецкое Федеральное ведомство уголовной полиции добились конфискации трех квартир в Мюнхене у депутата росдумы рф Л. и его жены К., которые они сдавали в аренду, несмотря на включение депутата 23 февраля в санкционные списки ЕС. Это первый случай в ФРГ, когда из-за санкций активы были не только заморожены, но и фактически конфискована недвижимость.

Главные новости за 18 июня доступны в нашем материале: "Война — день 115: россияне пытаются создать "котел" на Донбассе и обстреливают города".

Главные новости за 19 июня можно прочитать в онлайне за субботу: "Война — день 116: оккупанты стянули резервы на Луганщину и готовятся наступать".

С событиями, которые произошли 20 июня, можно ознакомиться в нашей сводке за воскресенье: "Война — день 117: оккупанты получают по зубам, штурмуя Северодонецк, деоккупация Херсона все ближе".