ЗСУ відбили кілька штурмів, ворог закріплюється у Сєвєродонецьку: подробиці

ЗСУ відійшли від Сєвєродонецька

У суботу, 25 червня, на 122-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російські загарбники закріплюються в Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

Також у Генштабі заявили, що українські сили оборони успішно відбили атаки росіян на Бахмутському напрямку.

"На Бахмутському напрямку ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовані неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка. Наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.

Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Вороново та Борівське", — повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, від Сєвєродонецька після боїв із загарбниками залишилися одні руїни.

Раніше повідомлялося, що в українській розвідці заявили, що росія не зможе досягти успіху у війні в Україні. Нагадаємо, у суботу окупанти завдали масштабного ракетного удару по Україні. Військові вперше зафіксували використання авіації з території РБ для обстрілу нашої країни.