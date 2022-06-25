В Україні пояснили, чим дадуть відповідь росії на масований ракетний удар

По Україні за кілька годин випустили понад сорок ракет

Масований ракетний удар російських окупантів 25 червня одразу по кількох областях України не пройшов непоміченим представниками вищої влади. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, подібні інциденти не можуть залишатися без відповіді, тому наша армія повинна отримати ще більше зброї від західних союзників.

Як заявив чиновник у своєму Telegram-каналі, якщо потужність ЗСУ зросте, це вже стане гарним фактором для російських солдатів. До того ж до поповнення технічної бази наших захисників є всі можливості — Україна постійно контактує з партнерами з Європи та США.

"Нам потрібна швидкість і кількість, — підкреслив Єрмак. — Маємо успіхи щодо постачання зброї, але не зупиняємось".

При цьому він додав, що росіяни, як і раніше, використовують для своїх атак по Україні білоруську територію, переміщуючи власну авіацію в цьому регіоні. Під час обстрілів вони використовують різні боєприпаси, у тому числі радянські, застарілі ракети, які часто мають проблеми з точністю влучення. Через це часто страждає мирна інфраструктура міст та сіл.

Нагадаємо, що одна з найбільших атак вранці суботи, 25 червня, припала на Житомирщину. За попередніми даними, росіяни випустили по області близько трьох десятків крилатих ракет.

Також "Телеграф" розповідав про те, яке найважливіше озброєння, здатне докорінно змінити ситуацію на фронті, нарешті надійшло до України.