росія не зможе добитися успіху у війні в Україні

У серпні війна росії з Україною, котра триває вже 122 дні поспіль, досягне переломного моменту і вже до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.

Про це під час свого інтерв'ю в ефірі "ITV news" розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, в Україні не розглядають жодних інших сценаріїв як відновити свою територіальну цілісність, повернувшись до кордонів 1991 року.

"До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в найближчому майбутньому", – поділився своїми прогнозами він.

Буданов відзначив, що наразі переважна частина успіху українців залежить від підтримки союзників. Також він додав, що нещодавно Україна отримала пропозицію від Великої Британії щодо навчання десяти тисяч українських військовослужбовців.

"Підтримка Британії є дуже значною. Це чудовий приклад співпраці та допомоги", – пояснив він.

Крім того, глава української розвідки наголосив, що кривавий диктор володимир путін точно не досягне успіху у війні на українських землях, додавши, що це протистояння закінчиться для росії катастрофою.

"путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для рф. Нічого іншого", – підсумував Буданов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що володимир путін планує "зробити Грозний" у великих містах України, стерши їх з лиця землі і не сприймає серйозно мирні переговори з Україною. Крім того, він вважає, що перемога росії потягне за собою тривалу економічну катастрофу для всього світу.