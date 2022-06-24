"путін хоче подвоїти ставку": Джонсон розповів про мету росії в Україні
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очільник кремля не полишає спроб захопити ще більшу кількість українських територій
Кривавий російский президент володимир путін, який нещодавно підписав новий резонансний указ, планує "зробити Грозний" у великих містах України і не сприймає серйозно мирні переговори з Києвом.
Про це у п'ятницю, 24 червня, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого виступу на саміті країн Співдружності націй. За його словами, лідер російської федерації володимир путін хоче подвоїти ставку своїх цілей в Україні. Зокрема, його мета — зробити найбільші населені пункти української держави містами військової слави росії. Він хоче зрівняти їх із землею, — пише The Guardian.
"Він хоче подвоїти ставку та зробити новий Грозний у великих містах України", – пояснив він.
На думку британського прем'єра, це може стати трагічною помилкою кривавого диктатора росії.
"Я думаю, що це трагічна помилка, але це те, що він, здається, робить зараз" — пояснив політик.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як кривавий російський президент володимир путін виступив із черговою заявою щодо України, під час якої заявив, що так звана "спецоперація" в Україні була вимушеною необхідністю, адже Захід "накачував Україну зброєю та радниками". Окрім того, лідер рф додав, що саме його армія здатна вирішити усі питання в Україні, котра нібито потерпає від "націоналістів".