Окупанти викрали мера Херсону

Інформації про місце його перебування поки немає

В окупованому Херсоні, де з кожним днем стає менше жителів, російські солдати забрали з собою мера міста Ігоря Колихаєва. Подробиць викрадення поки невідомо, інформація про подію вкрай убога.

Перші факти стали відомі завдяки радниці Колихаєва Галині Ляшевській, повідомляє "Телеграф". Чиновниця обійшлася коротким меседжем, у якому повідомила найголовніше.

"Вони забрали Ігоря Колихєва", — написала Ляшевська у своєму Facebook.

Слід зазначити, що багато херсонців знають, що Ігор Колихаєв є власником агробізнесу. Тому не всі сприйняли новину про його викрадення як щось однозначне.

"Як кажуть журналісти-розслідувачі, "шукайте гроші". Потрібно подивитися, що буде з його полями, його підприємствами, його сільгосптехнікою... І ось тоді ми отримаємо справжню відповідь на те, що собою представляє Ігор Колихаєв і що ж з ним відбувається", — заявив херсонський журналіст Костянтин Риженко, відомий своєю критикою місцевої влади.

Реакція інших херсонців також дуже різноманітна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що днями стало відомо про викрадення окупантами підприємця та вчительки на окупованій частині Запорізької області. За попередніми даними, їх утримують в Енергодарі.