В очікуванні дефіциту: які продукти закупити зараз, щоб взимку нічого не потребувати

Крім консервації варто запастися крупами, макаронними виробами, м’ясними та іншими продуктами харчування

В Україні триває повномасштабна війна із російським окупантом. На тлі тривожних новин та подорожчання продуктів харчування українці намагаються запастися найнеобхіднішим, щоб пережити майбутню зиму. Тому дуже важливо знати, які продукти слід закуповувати на зиму вже сьогодні.

Дієтолог Тетяна Лакуста зробила спеціальний список, у якому прописала всі необхідні заготівлі, які мають у своєму складі важливі для організму людини вітаміни та мінерали. Ці продукти також довго зберігаються.

Заготівля харчування в очікуванні дефіциту

Харчування має бути довготривалим у зберіганні, але мати найвищі з можливих нутрітивних цінностей, тобто гречка/пшоно, а не рис. Харчування має плануватися не навмання, а за вмістом у продуктах БЖВ (білки, жири та вуглеводи). Окреме харчування має бути продумане, яким можна скористатися, як сухий пайок.

Списки продуктів на зиму 2022 року

Вуглеводи:

Макарони цільнозернові (цз)

Гречка (кіноа)

Борошно біле і тц

Пшоно жовте

Пшенична, житня крупа

Овес плющений, цільний

Кукурудза консервована

Цукор

Мед

Жири:

Консерви печінки тріски

Оливки/маслини

Горіхи, насіння

Олія

Вершкове масло

Білки:

Морожена риба — скумбрія, матіас оселедець, тріска, хек без льоду

М‘ясо/риба сушена

М‘ясо/птиця/печінка тушкована, морожена

М’ясо з кісткою

Желатин, сухий білок яйця, сухий білок молока

Паштет, соєве м‘ясо

Тунець у власному соку

Сардини у власному соку

Рослинні продукти:

Томатна паста

Сушені трави, сушена цибуля, гранульований часник

Трави морожені з олією

Морожені овочеві суміші

Горошок консервований

Варення/джем

Квашення овочів

Пектин або клітковина суха

Квасоля, нут, маш (азіатська квасоля), сочевиця – сухі та в консервах

Дріжджі, сіль

Раніше Тетяна Лакуста розповіла, які овочі, фрукти та суміші заготовити на зиму. Експерт прописала варіанти заготівель, які можуть знадобитися будь-якої миті.