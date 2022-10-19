До 80 гривен или дешевле – сколько заплатим за куриные яйца осенью

яйцам обещают изменение цены уже в конце октября

Обычные куриные яйца за первый месяц осени успели превратиться в настоящий деликатес, ведь их стоимость в Украине сегодня выросла кое-где до 80 гривен за десяток, что примерно на 40% дороже чем летом.

Такой быстрый скачок всерьез обеспокоил украинцев и за вопрос взялись даже на правительственном уровне. Так, замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона заявил, что производства своей агропродукции для внутреннего обеспечения хватает. По словам чиновника, вследствие этого цена на яйца "выравнивается" уже в ближайшее время.

Директор же профильной ассоциации Союза птицеводов Сергей Карпенко рассказал на брифинге 18 октября, что цены на яйца должны стабилизироваться уже к концу октября, а в ноябре начнут снижаться.

"Ожидаем в этом месяце увеличение предложений от промышленного сектора благодаря увеличению производства. Ведь предприятия начали возобновлять свое поголовье в июне-июле. В октябре будет стабилизация цен на яйца, и ожидаем, что уже в ноябре будет снижение цен на полках магазинов", — сказал Карпенко.

Он добавил, что рост цен на яйца произошел из-за сезонных колебаний количества продукции, Причиной роста цен эксперт назвал сезонность, когда после летней жары скоропортящиеся яйца всегда дорожают, уменьшение количества производителей в предыдущие два года и из-за полномасштабного вторжения России.

Также в ноябре обещают снижения цен на другой дорогой и популярный у украинцев продукт – гречневую крупу.